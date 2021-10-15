Дети от смешанных браков будут автоматически получать гражданство России

Место рождения и жительства не имеют значения

Дети от браков россиян с иностранцами будут автоматически получать гражданство России. Место рождения и место жительства семьи не будут иметь значения. Такое заявление сделал министр иностранных дел Сергей Лавров на Всемирном конгрессе российских соотечественников, сообщают «Ведомости».

Политик подчеркнул, что ребенок обязан в соответствии с Конституцией автоматически получать гражданство, вне зависимости от того, где он родился — на территории России или на территории зарубежного государства. Такую инициативу хотят реализовать российские законодатели в рамках поддержки соотечественников, отметил Лавров.

Это в том числе поможет защищать права русских детей, родившихся за границей.

