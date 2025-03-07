Дети 10—18 лет смогут ездить на поезде за полцены круглогодично

Такую льготу узаконило правительство РФ

Правительство Российской Федерации установило круглогодичный льготный проезд для детей в возрасте от 10 до 18 лет в поездах дальнего следования. Стоимость билетов для этой категории пассажиров составит 50% от стоимости взрослого билета на аналогичное место. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«Благодаря принятому решению проезд по железной дороге для родителей с детьми станет доступнее, а семьи смогут чаще путешествовать по стране, что особенно актуально во время летних отпусков и каникул», — подчеркнул председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Льготы распространяются на плацкартные и общие вагоны, вагоны второго и третьего класса, а также на проезд в двухэтажных вагонах с четырехместными купе. Исключение составляют скоростные поезда.

Ранее порядок предоставления льгот зависел от возраста ребенка и времени года.

Льготы действовали только для школьников, обучающихся очно, с сентября по май при обязательном предоставлении справки из школы. Новое решение устраняет эти ограничения.