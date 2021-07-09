«Дети не ждут, они умирают»: челябинцы просят Алексея Текслера ускорить строительство детской хирургии

Важную стройку тормозят судебные тяжбы

Уже в 2024 году в Челябинске должны открыть новый корпус областной детской больницы. В нем планируют спасать от смерти детей, которым нужна трансплантация органов или костного мозга, а еще — проводить плановые операции. На проект выделены большие федеральные деньги. Но эти средства могут перенаправить другим регионам, так как проектировку объекта тормозят судебные тяжбы. В четверг, 8 июля, представители пациентских организаций побывали на месте будущей стройки и обратились к губернатору области с просьбой ускорить работы.

Примерно каждую четвертую койку в новом корпусе областной детской больницы отдадут детям, страдающим онкологией. Резервы старого онкоотделения на исходе — скоро ребят будет некуда класть. Новое здание решит не только эту проблему.

«Практически в каждом самолете, который летит из Челябинска в Питер или в Москву, находится ребенок с онкологией. Ребята едут в федеральные клиники на сложные обследования и процедуры, на пересадку костного мозга. Например, в мае мы отправили туда 38 детей, еще больше в апреле — 46 ребятишек. Новый корпус позволит проводить это лечение прямо в Челябинске. Для детей с онкологией это вопрос жизни и смерти», — говорит представитель благотворительного фонда «Искорка» Вера Касаткина.





Вера Касаткина говорит о нехватке мест для детей с онкологией

О трудностях таких перелетов челябинка Эльвира Саримова знает не понаслышке. Ее сын девять месяцев борется с нейробластомой. За это время в Москву и Питер паренек и его мама летали несколько раз.

«Это очень опасно для жизни. Перелет плохо влияет на тромбоциты, их уровень резко падает. Из-за этого у ребенка может открыться кровотечение. Конечно, лучше и легче лечиться дома», — замечает Эльвира.

Тормозящие стройку судебные тяжбы ведутся из-за того, что новый корпус хотят построить на территории городского бора. Регион уже принял решение, что в качестве компенсации границы бора расширят с другой стороны. Однако экоактивисты требуют перенести стройку чуть ли не за город.

«Это все равно что вынести отдельный цех за территорию завода — не получится. Тем более что речь идет о жизни детей. Новый корпус соединят теплым переходом с другими корпусами больницы. Близость к больничному городку сохранит возможность использовать все ресурсы находящихся по соседству других мощных клиник», — говорит начальник отдела стратегического планирования ЧОДКБ Олег Суслов.

Сегодня большая часть участка, который хотят застроить, занята порослью лиственной дички. Сосны находятся лишь по бокам. Часть из них пострадала от низовых пожаров, эти деревья могут стать пристанищем лесных паразитов. Да и в целом за бором на этом участке никто не следит. По лесу разбросаны пакеты, бутылки, автомобильные шины. Здесь давно не проводили санитарных рубок…





На заповедный городской бор уже не похож





В этом овраге и хотят строить корпус

«Сами видите, сосен не так уж и много. Но дело даже не в них. Вместо вырубленных деревьев посадят новые и здоровые. А жизнь ребенка никто не вернет. Выбирать между деревьями и детьми кощунственно. Дети не могут ждать, пока закончатся судебные тяжбы. Они умирают. Поэтому мы и просим губернатора области ускорить строительство хирургии», — говорит председатель Челябинского союза пациентов, президент регионального отделения «НЕФРО-ЛИГИ» Ольга Абдрахманова.





Большая часть участка заросла дичкой

Открытое письмо главе региона подписали больше 20 челябинских организаций.

Проект нового корпуса создают с учетом передового опыта стран, медицина которых считается эталонной. Речь идет об Израиле, о Германии, о Финляндии. До конца года проект должен пройти все необходимые согласования. Иначе область потеряет федеральные деньги.