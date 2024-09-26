Дети мобилизованных, учащиеся в техникумах, смогут получить выплаты

В Челябинской области расширен перечень получателей господдержки

Членов семей мобилизованных военнослужащих, обучающихся в техникумах, в Челябинской области обеспечили мерой социальной поддержки. Они будут получать ежемесячную выплату в размере 18 700 рублей. Мера будет работать, в частности, если военнослужащий пропал без вести, погиб (умер) в результате участия в спецоперации, если он состоял на учете в военкоматах иных субъектов Российской Федерации.

Соответствующую инициативу губернатора Челябинской области Алексея Текслера поддержали депутаты Законодательного собрания. Изменения в региональный закон «Об образовании в Челябинской области» депутаты одобрили единогласно на очередном, 55‑м заседании.