Дети мобилизованного из Кусы получили в подарок ноутбук для учебы

Распоряжение об этом дал губернатор Челябинской области Алексей Текслер

Во время прямой линии одна из жительниц Челябинской области обратилась к главе региона Алексею Текслеру с просьбой о помощи. В ее семье ходят в школу двое детей, и для учебы, особенно на дистанте, им очень нужен ноутбук. Меньше, чем через две недели после обращения оргтехника была доставлена получателям, сообщили в областном Министерстве социальных отношений.

Семья Розалии из Кусы — многодетная; старший ребенок уже получил профессию, а младшие пока еще учатся в школе. Главу семейства мобилизовали, и решать некоторые вопросы многодетной маме стало сложнее. В этом году Розалия получила материальную помощь из бюджета на установку газового котла. О том, что детям нужен ноутбук, женщина рассказала во время прямой линии с губернатором. Сегодня, 27 декабря, технику вручила первый замминистра социальных отношений Ирина Скалунова.

«Для нас это очень волнительное событие, ведь мы никогда в такой ситуации не были. Не каждый день к тебе приезжают по поручению губернатора Алексея Текслера. Очень непривычно, что обращают столько внимания. Спасибо большое Алексею Леонидовичу за новогодний подарок. Не ожидали, что так быстро», — рассказала Розалия.