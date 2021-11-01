Дети младше 14 лет смогут зарегистрироваться на «Госуслугах»

Функция появится до конца 2022 года

Минцифры РФ до конца 2022 года планирует ввести возможность регистрации на портале «Госуслуги» для детей младше 14 лет. Об этом на расширенном заседании информкомитета Госдумы сообщил глава ведомства Максут Шадаев, сообщает РБК. Сейчас несовершеннолетние могут зарегистрироваться, только привязавшись к родительской странице.

«У нас есть очень много сервисов, ориентированных на детей. До конца 2022 года сделаем возможность получения цифрового ID для детей, которые не достигли возраста получения паспорта», — рассказал Максут Шадаев.

Сейчас школьникам доступны электронные дневники, расписание, есть доступ к электронному контенту. Заведение учетной записи для школьников происходит на уровне школы или муниципального образования. Минцифры планирует сделать возможным заведение подобных записей родителями. Запись будет подтверждаться учетными данными родителей, а ребенку будут доступны сервисы для школьников.

Напомним, на портале «Госуслуги» можно получить различные услуги, в том числе подать заявление на замену паспорта, записаться к врачу, оплатить услуги ЖКХ и оформить соцвыплаты. За год услугами портала воспользовались 56 миллионов человек.