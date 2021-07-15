Дети медиков из «красной зоны» смогут отдохнуть в Крыму и на Кубани

С инициативой организовать отдых для детей врачей из ковидных госпиталей выступил Андрей Турчак

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым предложил организовать отдых для детей медиков, работающих в «красных зонах» ковидных госпиталей России. Аналогичную инициативу Турчак выдвинул относительно детей из семей, оказавшихся в зонах чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба партии.



По данным пресс-службы ЕР, принятие такой программы позволит организовать отдых для более чем 11 тысяч несовершеннолетних, кроме того, это позволит загрузить работой детские оздоровительные лагеря Крыма и Краснодарского края.

«Должны быть предусмотрены специальные квоты и по линии Минздрава, и по линии Минпросвещения. Сейчас идет ограничение по загрузке лагерей. Мы могли бы по мере снятия ограничений закрывать эти объемы для детей врачей и тех семей, которые оказались в зонах ЧС. Нужно провести работы и по изменению нормативных актов, и федерального законодательства. По линии фракции „Единой России“ в Госдуме и Совета Федерации готовы претворить эту инициативу в жизнь», — пообещал Андрей Турчак.

Напомним, в 2020 году аналогичная программа уже направлялась единороссами в правительство РФ. Тогда это позволило отдохнуть более чем тысяче детей медиков, неделями занятых в «красных зонах». В этом году партия предлагает расширить программу.

Как сообщало Первое областное информагентство, в Челябинской области накануне, 14 июля, уже была организована похожая инициатива, но исходящая от главы государства: в детские лагеря на Черном море отправились 102 школьника, отдыхавших на юге области в ДОЛ «Роднички» и эвакуированных оттуда в связи с угрозой лесных пожаров.