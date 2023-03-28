Дети из центра «Аистенок» побывали в Москве на «ГЭС‑2»

На уникальной культурной площадке страны — «ГЭС-2» побывали воспитанники центра помощи детям «Аистенок» по инициативе компании «НОВАТЭК-Челябинск»

«Прошлой осенью я был на этом удивительном объекте, и сразу возникла идея показать его нашим подшефным — талантливым ребятам из центра „Аистенок“. Я видел, какие они у нас творческие, какие ставят замечательные спектакли, делают красивые и сложные поделки. Уверен, полученные впечатления у ребят останутся на всю жизнь», — отметил заместитель председателя Законодательного собрания Челябинской области, генеральный директор «НОВАТЭК-Челябинск» Вадим Ромасенко.

Трехдневная поездка в Москву воспитанников интерната была организована при поддержке Фонда современного искусства V-A-C. В сопровождении кураторов школьного отдела Дома культуры «ГЭС-2» ребята познакомились с историей здания и этапами превращения старой электростанции в архитектурный и культурный центр столицы, увидели работы современных скульпторов.





В насыщенной программе была прогулка по Москве, посещение Красной площади и парка Горького. Побывали ребята и в зале античности Пушкинского музея, а позже на основе увиденного создали графические работы в технике линогравюры по мотивам египетских изображений.

«„ГЭС-2“ — удивительное место. Мы такого еще никогда не видели: здесь очень интересное оборудование. Еще можно побывать на выставке, попробовать многое сделать своими руками, увидеть разного рода представления. Впервые, здесь, в Москве, нам рассказали о современном искусстве. Я в восторге!» — поделилась впечатлениями Альбина Якупова.

Под руководством наставников ребята изучали пленочный фотоаппарат. Большинство увидело эту технику впервые. Затем в центре художественного производства «Своды», расположенного в «ГЭС-2», учились проявлять и печатать фотографии.





Эта поездка расширила представление детей об искусстве и культуре, помогла увидеть новые грани красоты мира, понять, что он интересный и разнообразный. Возможно, кому-то этот опыт поможет сделать и свой жизненный выбор.