Дети из школы-интерната впервые побывали в Москве

Поездку организовала газовая компания «НОВАТЭК-Челябинск»

Учащиеся школы-интерната № 13 впервые приехали в Москву. Поездку организовали шефы — региональная газовая компания «НОВАТЭК-Челябинск».

За три дня экскурсионной программы дети побывали на Красной площади, в военно-историческом музее «Бункер-42», прошлись по Тверской, самой знаменитой улице города, посетили уникальный музей «Дорога памяти» и увидели Главный храм Вооруженных сил Российской Федерации.

Отдельно стоит выделить основную выставку страны — ВДНХ. Здесь ребята побывали в двух павильонах — на Днях топливно-энергетического комплекса и экспозиции «Россия». Дети познакомились с новейшими технологиями, которые используют крупные российские компании в своей работе, и с культурой народов, проживающих в России.

Компания «НОВАТЭК-Челябинск» основной задачей поездки ставила патриотическое воспитание детей через экскурсионную программу в сердце нашей страны.

«Изначально я и не думала, что это такой большой город. Но когда мы прошлись по улицам нашей столицы, познакомились с интересными местами и памятниками, я поняла, что Москва — это огромный, очень красивый город с древнейшей историей. Особенно мне понравились музей „Дорога памяти“ и ВДНХ. Я буду об этом еще очень долго вспоминать», — поделилась впечатлениями участница поездки Софья.

Напомним, «НОВАТЭК-Челябинск» с 2012 года поставляет газ всем категориям потребителей Челябинской области из ресурсов ОАО «НОВАТЭК».