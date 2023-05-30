Более 500 детей из подшефного Челябинской области города в ДНР отдохнут в Анапе и в Крыму

С квотой на летний отдых ребят из Ясиноватой помог губернатор Алексей Текслер

Губернатор Алексей Текслер помог подшефной Ясиноватой организовать детский отдых на российских черноморских курортах. Как сообщил в своем телеграм-канале глава города Дмитрий Шевченко, в Анапе и в Крыму в общей сложности отдохнут более 500 юных ясиноватцев. Всего власти города планируют этим летом отправить на оздоровление не менее тысячи ребят, передает ИА «Первое областное».

«Достигнута договоренность с губернатором Челябинской области, секретарем Челябинского отделения ВПП „Единая Россия“ Алексеем Текслером о выделении для деток Ясиноватой дополнительной квоты на отдых в Крыму (252 ребенка) к уже имеющимся 300 путевкам в Анапу. В этом году планируем оздоровить не менее 1000 детей Ясиноватой», — написал градоначальник.

Об отдыхе 300 ребят из подшефного нашему региону города стало известно в начале мая. Тогда мэр Ясиноватой прибыл в Челябинск, где встретился с главой региона Алексеем Текслером. Кроме того, губернатор поручил начать капитальный ремонт дорог в городе. Если возникнет такая необходимость, то Челябинск в следующем учебном году готов принять ребят на очное обучение. В целом Дмитрий Шевченко провел тогда с десяток встреч по вопросу восстановления мирной жизни в городе.

Кстати, Ясиноватая все еще является прифронтовым городом. Украинские нацисты продолжают обстреливать мирных граждан, причем делают это изощренно, стараясь убить как можно больше людей. Под один из таких обстрелов попали депутаты регионального Заксобрания, отправившиеся туда с гуманитарной миссией. О событиях того дня они подробно рассказали корреспонденту Первого областного информагентства.

Несмотря на варварские «прилеты», в городе стараются восстановить мирную жизнь. Журналист ИА «Первое областное» съездил в Ясиноватую и поделился впечатлениями от своей командировки.