Дети из «Движения Первых» представили новый паттерн челябинского автобуса

Увидеть его можно будет на маршруте № 2

В Челябинске на форуме «Транспорт большого города» представили новый паттерн для оформления автобуса, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Проект реализовало «Движение Первых» совместно с министерством дорожного хозяйства и транспорта и Службой организации движения.

Как рассказали участники «Движения Первых» Владимир Гайсин и Маруся Семагина, школьники Челябинска подготовили несколько рисунков.

Их объединили, и получился эскиз, где изображен автобус на фоне главного корпуса ЮУрГУ. На первом плане дружная семья, которая ждет на остановке транспорт и считает, что Челябинск — это город для жизни.

«Я думаю, что, проехав в этом автобусе, мы все будем его фотографировать и выкладывать в соцсети. Чтобы еще раз сказать: наш общественный транспорт в Челябинске — лучший в стране. Это новые автобусы, это новые троллейбусы, это новые трамваи, это хорошие кондукторы и водители, которые с радостью всех пассажиров встречают и провожают на работу, на учебу и по всем повседневным делам», — говорит первый замглавы Миндортранса Андрей Ксензов.

«Этот разукрашенный автобус будет у нас ходить по самому центральному маршруту — № 2, который соединяет два самых крупных спальных района, Парковый-2 и Чурилово. Маршрут проходит также через весь проспект Ленина», — рассказал начальника отдела стратегического развития Службы организации движения Александр Савиновских.

Добавим, встреча представителей дорожной и транспортной отрасли с «Движением Первых» на ежегодном форуме — это еще и профориентационная история. Андрей Ксензов надеется, что эти ребята придут на работу в транспортные предприятия и станут инженерами, водителями, кондукторами и даже руководителями.