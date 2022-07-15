Дети из Донбасса приедут в Челябинск на «Университетские смены»

ЮУрГГПУ подготовил для школьников большую программу

В Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете 18 июля стартуют «Университетские смены», сообщает пресс-служба вуза. Этот проект разработало и запустило министерство просвещения России для школьников Донбасса.

«Суть его заключается в том, что школьники из Донецкой и Луганской Народных Республик приезжают в российские вузы, где изучают историю России, знакомятся с образовательными технологиями университетов, погружаются в культуру того края, где проживают», — отмечают в ЮУрГГПУ.

Университет уже составил для первой группы детей из ДНР программу, состоящую из познавательных, развлекательных и творческих мероприятий от преподавателей вуза. Гости из Донбасса побывают на лекции «Краеведческая мозаика Южного Урала», на пешей экскурсии по центру Челябинска, посетят исторический музей и увидят челябинский метеорит. Также в перечне «Богатырские игрища», интеллектуальная игра «Русский мир» и мастер-класс по управлению роботами в технопарке вуза. Первая смена будет проходить на базе «Уральская березка» 10 дней.