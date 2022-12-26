Дети из челябинского центра охраны материнства «Берег» получили подарки от «Единой России»

Четверым ребятам, просившим на «Елке желаний» самые скромные подарки, вдобавок вручили планшеты

26 декабря в челябинском Центре охраны семьи, материнства и детства «Берег» прошло вручение новогодних подарков в рамках благотворительной акции «Елка желаний». Активисты реготделения «Единой России» исполнили мечты 45 ребят из 17 семей, передает корреспондент Первого областного информагентства.



Напомним, руководители регионального отделения ЕР разобрали открытки с желаниями детей 21 декабря. Кроме руководства к акции присоединились депутаты фракций «Единой России» в Законодательном собрании области и Челябинской городской думе и рядовые активисты. Они и приобрели подарки для ребят из «Берега».

В главной комнате «Берега» пришедших с мамами ребят встретили депутат Челябинской городской думы Виталий Родионов, Дед Мороз и партийный медведь Умка. Парламентарий пожелал детям «побольше активности и задора». А Дед Мороз, конечно, перед началом вручения подарков «зажег» вместе с детьми нарядную елку.

«Мы дружная, веселая, совершенно обычная семья. Но все-таки ждали новогоднего чуда и верили в „Елку желаний“. И вот — желания моих дочек исполнились», — поделилась мама двоих детей Елена Зуйкова.

13-летняя старшая дочь Зуйковой просила у Деда Мороза новые кроссовки — старые «нечаянно немножко порвались». А младшей, четырехлетней, для счастья хватило кукольного домика.

«Желания у детей были самые разные: от плюшевого мишки до робота-трансформера. А четыре ребенка попросили ну совсем уж скромные подарки — набор фломастеров, раскраску. Мы, конечно, эти желания выполнили, но в дополнение приобрели для них по планшету», — рассказал заместитель руководителя исполкома реготделения ЕР Владимир Шубин.