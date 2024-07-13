Дети-инвалиды погибших бойцов СВО смогут получать две пенсии

Закон подписал президент Владимир Путин

В России дети с инвалидностью и инвалиды с детства, чьи родители погибли в ходе специальной военной операции, смогут получать две пенсии одновременно — по инвалидности и потере кормильца. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на портале правовой информации.

Уточняется, что получать две выплаты одновременно смогут дети с инвалидностью и инвалиды с детства I и II групп, чьи родители погибли в ходе прохождения службы или умерли из-за травмы, полученной в ходе СВО.

Претендовать на получение двух пенсий смогут и дети-инвалиды, чьи родители пребывали в добровольческих формированиях и погибли, защищая Родину, либо умерли от полученной на поле боя травмы.

В документе уточняется, что если дети с инвалидностью потеряли сразу обоих родителей, то пенсия по потере кормильца устанавливается в связи со смертью одного из родителей.

Действие закона распространяется в том числе на период до его подписания — на момент начала специальной военной операции 24 февраля 2022 года.