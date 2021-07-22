Дети, эвакуированные из лагеря в Челябинской области, проведут 21 день в «Артеке»

На днях ребята катались на катере и поднялись на Аю‑Даг

Девять южноуральских ребят, эвакуированных из детского лагеря во время лесных пожаров на юге Челябинской области, уже несколько дней отдыхают в «Артеке». Об этом в четверг, 22 июля, со ссылкой на администрацию самого «Артека» сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.

«Дети зачислены в лагерь „Речной“ и проведут в „Артеке“ полноценную смену — 21 день. В детском центре большое количество программ, 17 профильных отрядов и более 60 студий дополнительного образования. Ребята из Челябинска могут выбрать те профили, которые им интересны, и за три недели полностью погрузиться в программу», — говорит первый заместитель директора МДЦ «Артек» Евгения Елисеева.

Южноуральцы поднялись на гору Аю-Даг и побывали на празднике «Город мастеров», освоили гончарное мастерство и совершили морскую прогулку на катере. На море многие из ребят приехали в первый раз.

Напомним, по поручению президента Владимира Путина и министерства просвещения РФ «Артек» принял самых маленьких южноуральцев, эвакуированных из лагеря в Челябинской области во время пожара. Ребятам по семь-десять лет.

Между тем Алексей Текслер доложил Владимиру Путину о ситуации после пожаров в Челябинской области.

А более 1300 погорельцев из Карталинского района получили материальную помощь.

