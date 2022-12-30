Дети донецкого города Ясиноватая получили подарки из Челябинской области

Первые лица региона исполнили мечты маленьких донбасцев в рамках акции «Елка желаний»

В Ясиноватую, подшефную Челябинской области территорию ДНР, прибыл грузовик новогодних подарков. Члены регионального правительства, депутаты и члены Совета Федерации ранее узнали о мечтах детей донбасского города из писем, размещенных в Челябинске на «Елке желаний», сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе губернатора.

«В преддверии новогодних праздников нашим ребятишкам передали подарки из Челябинской области. Хочу выразить огромную благодарность губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, правительству, Законодательному собранию и всем гражданам, которые участвовали в этой волшебной акции. Спасибо вам, вы сделали для маленьких жителей Ясиноватой большой и светлый праздник», — поблагодарил Южный Урал глава Ясиноватой Дмитрий Шевченко.

Напомним, всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» стартовала в Челябинской области 17 декабря, первым в ней принял участие губернатор Алексей Текслер. К главе региона присоединились руководители государственных ведомств, областные депутаты, сенаторы.

По информации пресс-службы администрации Ясиноватой, пожелания детей были самые разные. 14-летняя Оля просила у Деда Мороза смарт-часы. В роли новогоднего волшебника для донецкой девочки выступил начальник главного управления по труду и занятости Челябинской области Владислав Смирнов. Мечту трехлетней Даши — самокат — приобрел и передал в Ясиноватую вице-губернатор Александр Козлов, а транспорт посерьезнее — велосипед — послал потерявшему во время боевых действий отца Артему министр строительства и инфраструктуры Юлий Элбакидзе. Велосипеды для ясиноватских дошколят и подростков приобретали также министр экологии Сергей Лихачев, начальник государственно-правового управления Ольга Козлова, член Совфеда Маргарита Павлова, председатель Госкомитета по делам архивов Сергей Иванов.

Шестилетний Дима получил от омбудсмена Юлии Сударенко спортивный уголок, министр финансов Андрей Пшеницын передал одиннадцатилетнему Денису конструктор Lego Technic.

Планшеты, мобильные телефоны и другие гаджеты приобрели для детей Ясиноватой депутаты Заксобрания Челябинской области.