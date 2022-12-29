Дети Челябинской области получили подарки от членов регионального правительства

«Елка желаний» продолжает исполнять новогодние мечты

Члены правительства Челябинской области присоединились к благотворительной акции «Елка желаний» и исполнили новогодние мечты маленьких южноуральцев, сообщили сегодня, 29 декабря, в пресс-службе правительства региона.

Заместитель губернатора Челябинской области Иван Куцевляк подарил восьмилетнему Владиславу из Копейска лыжи, ботинки и палки. Отец мальчика мобилизован и проходит службу в рядах вооруженных сил России.

Десятилетняя Валерия из Челябинска мечтала о щенке йоркширского терьера. Желание девочки исполнила министр социальных отношений Ирина Буторина. Причем Валерия с мамой сами выбрали питомца.

Мечты сразу трех детей (двух братьев и сестры из Верхнего Уфалея) осуществил министр информационных технологий, связи и цифрового развития Игорь Фетисов. Восьмилетнему Артему он подарил хоккейную экипировку, шестилетнему Денису — игрушечную собаку, а их полугодовалой сестренке Анастасии — мягкую игрушку.

Министр спорта Александр Гриб сделал новогодний сюрприз братьям из Миасса. Девятилетнему Эрику министр вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой подарили цветной принтер, о котором мальчик мечтал, чтобы создавать декорации для театральной студии. А его четырехлетнему брату Давиду глава ведомства вручил машинку на пульте управления.

Председатель контрольно-счетной палаты Алексей Лошкин исполнил желание одиннадцатилетнего Артема из Сатки, чей папа мобилизован. Мальчик мечтал о новом велосипеде.

Первый заместитель министра образования и науки Елена Коузова осуществила мечту восьмиклассницы Карины из Каслей. Ее папа служит добровольцем в зоне СВО. На Новый год девочка пожелала получить в подарок сертификат в магазин «Читай город» и портативную колонку. Вместе с Еленой Коузовой подарок вручал глава Каслинского района Игорь Колышев.