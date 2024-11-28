Дети бойцов, защищающих приграничные регионы РФ, смогут бесплатно питаться в Челябинской области

Горячие обеды им предоставят по месту учебы

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области фактически уравняли в правах детей участников СВО и детей бойцов, которые защищают сегодня приграничные территории. В частности, они смогут бесплатно питаться в образовательных учреждениях областного подчинения. Необходимые поправки в местный закон «Об образовании в Челябинской области» внесены сегодня, 28 ноября.

«Меры социальной поддержки будут распространяться и на тех детей, чьи родные выполняют задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, в ходе вооруженной провокации на государственной границе РФ и территориях России, которые прилегают к районам проведения специальной военной операции», — пояснила заместитель министра образования Челябинской области Вера Полетаева.

На каждый день учебы таким ребятам будет положена денежная выплата на горячее питание в размере 153 рублей и 92 копеек.

Это была инициатива губернатора Алексея Текслера, которую поддержали депутаты Заксобрания.