Детей, пострадавших в ДТП под Белорецком, санавиацией доставили в Челябинск

Состояние двоих стабильно тяжелое, третий в состоянии средней степени тяжести

Вечером 10 февраля на трассе, связывающей Башкортостан и Южный Урал, столкнулись «Лада-Гранта» и «Дэу-Матиз». В «Матизе» находилась женщина с четырьмя детьми, сообщает «Башинформ».

Двухлетняя девочка погибла на месте. Остальных ребят — 9, 7 и 5 лет — сначала доставили в Учалинскую центральную районную больницу, а потом санитарной авиацией — в Челябинск.

Как сообщил глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин, состояние двоих детей остается стабильно тяжелым, третий — в состоянии средней степени тяжести.

Беременная женщина, которая была за рулем, продолжает лечение в Уфе, ее состояние медики оценивают как среднетяжелое.