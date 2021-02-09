«Детей не выгоняли»: появились подробности инцидента с контролерами в челябинском трамвае

В редакцию «Первого областного» информагентства обратилась одна из пассажиров

В Челябинске продолжают разбираться с инцидентом, который произошел в минувшие выходные. Он случился в трамвае № 3, когда туда для проведения проверки зашли контролеры: у троих детей не были обнаружены билеты. Кондуктор транспорта Наталья Кузьмина рассказала в соцсетях, что она пробила детям три билета одной лентой, но они их потеряли. Из-за этого на нее был составлен акт за безбилетных пассажиров.

В редакцию ИА «Первое областное» обратилась жительница Челябинска Катерина, которая тоже ехала в этом трамвае и видела всю ситуацию. Она рассказала, что контролеры не высаживали детей, а наоборот — оставили их в вагоне.

«Контролеры спокойно составляли акт на кондуктора, детей вообще никаким образом не трогали. Кондуктор кричала, что порвет акт и кинет контролерам „в морду“ (это слова кондуктора). Контролеры вели себя вежливо и адекватно, чего нельзя сказать о кондукторе», — рассказала Катерина.

Отметим, в администрации Челябинска рассказали, что детей из общественного транспорта высаживать нельзя ни в коем случае — даже при отсутствии билета. Об этом достигнута договоренность с перевозчиками.

Также напомним, что в ЧелябГЭТ проводится служебная проверка этого инцидента — там ищут всех свидетелей произошедшего.