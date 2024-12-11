Детей мигрантов не будут принимать в школу без знания русского языка

Также будут проверять законность их пребывания в стране

В Госдуме приняли закон, запрещающий принимать в школу детей-иностранцев, которые не знают русского языка. Им предстоит проходить обязательное тестирование.

Согласно закону, мигранты будут приниматься на обучение по основным общеобразовательным программам при условии предъявления документа, подтверждающего законность их нахождения на территории РФ, а также в случае успешного прохождения бесплатного тестирования на знание русского языка. Порядок проведения тестирования устанавливается министерством просвещения.

Тот, кто не наберет достаточное количество баллов, к учебе допущен не будет.

К слову, в Челябинской области в результате присутствия сотрудников подразделений по вопросам миграции на экзаменах более 400 иностранных граждан не смогли подтвердить свое знание русского языка.

В пресс-службе регионального ГУ МВД сообщили, что с 10 декабря в соответствии с изменениями в законе «О правовом положении иностранных граждан в РФ» экзамены у мигрантов проводят госучреждения.

В Челябинской области это ЮУрГУ и МГТУ имени Носова.