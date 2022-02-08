Детей Челябинской области защитят от опасного контента в интернете

Рассказываем, как создают безопасную цифровую среду на Южном Урале

В Челябинской области при поддержке губернатора Алексея Текслера запустили проект по созданию безопасной цифровой среды «Дети в интернете». Его главная цель — оградить несовершеннолетних от опасного контента, буллинга (травли) подростков и манипуляций со стороны взрослых в социальных сетях. Работу в этом направлении во Всемирный день безопасного интернета, 8 февраля, обсудили первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, детский омбудсмен Евгения Майорова, руководитель центра мониторинга соцсетей Челябинского института развития профессионального образования Елизавета Щетинина и представители IT-компаний.



По данным спикеров, только в прошлом году Роскомнадзор закрыл около 500 тысяч сайтов с опасным контентом для несовершеннолетних.

«Современные дети проходят социализацию в интернете. Зачастую не каждый родитель и педагог подозревает об опасностях, которые там таятся, либо не знает, как им противостоять. В ближайшее время пройдет серия мероприятий, во время которых федеральные и региональные эксперты расскажут об опасности Сети родителям, педагогам, сотрудникам профилактических центров», — рассказала Яна Лантратова.

Речь идет о практико-ориентированных семинарах с кейсами, которые помогут взрослым понять, все ли с ребенком в порядке и как помочь ему выйти из той или иной ситуации.

Один из инструментов действенной помощи, по словам Яны Лантратовой, придумали южноуральские школьники. Они предложили устанавливать в школах «ящики доверия», куда можно опустить анонимный вопрос, ответ на который дадут во время общей встречи с психологом. Во многих школах уже используют такие ящики.

По словам уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области Евгении Майоровой, общество не всегда успевает за высокими темпами развития технологий. Из-за этого они несут нам не только пользу, но и вред.

«Дети становятся жертвами травли или видят и слышат то, до чего не доросли. Но задать вопросы родителям не всегда могут. Особенно если они касаются деликатных тем. Поэтому мы обязаны обеспечить безопасность нашим детям в интернете разными способами», — считает Евгения Майорова.

По мнению детского омбудсмена, это может быть добровольная и закрепленная на законодательном уровне ответственность всех игроков интернет-рынка за защиту детей от опасного контента. Без просвещения родителей тоже не обойтись. Зачастую несовершеннолетние регистрируются под данными пап и мам, приобретая доступ к материалам не по возрасту.

«Нам нужно объединять усилия. С этой целью создана хартия „Цифровая этика детства“, к которой присоединились многие крупнейшие IT-компании России. Вместе мы сможем создать сообщество и обеспечить безопасность подрастающего поколения», — отметила Евгения Майорова.

Речь идет о платформе, которая объединяет сайты с безопасным контентом для детей. Все они создают продукты, опираясь на четко прописанные ценностные ориентиры. Среди них — уважение ребенка как личности, совместная ответственность за безопасность несовершеннолетних в цифровой среде, сохранение конфиденциальности, ориентиров нравственности и многое другое.

В Челябинской области уже три года работает центр мониторинга социальных сетей института развития профессионального образования.

«Согласно социологическому исследованию, которое мы проводили в прошлом году, из 11 тысяч опрошенных несовершеннолетних 45% отметили, что родители не говорят о безопасности в интернете, еще 6% — что такой разговор закончился конфликтом из-за разных интересов. Молодежная контркультура иногда кажется ужасной, и мы видим угрозу там, где ее нет», — рассказала руководитель центра Елизавета Щетинина.

Задача челябинского центра мониторинга социальных сетей — уменьшить цифровой разрыв между взрослыми и детьми и научить несовершеннолетних правильно использовать интернет. Чтобы родители учили детей не только не заходить с незнакомыми в лифт и зимой носить шапку, но и правилам выхода в Сеть.

Директор по развитию ООО «Тридиви», которое занимается разработкой технологий искусственного интеллекта, Дмитрий Морозов рассказал, что его компания уже вступила в хартию «Цифровая этика детства». Говорит, что им близки ее ценности и для безопасности подрастающего поколения всем взрослым важно создать максимально больше возможностей для ухода детей из онлайна в реальный мир.

По словам директора ООО «Стендап инновации» («Инновации детям») Дмитрия Андреева, отвлечь детей от негативного контента помогут и качественные обучающие платформы, разработкой которой занимается компания. Акцент делают на двигательную активность, так как только 30% выпускников школ сохраняют свое здоровье к окончанию обучения.

«Есть выражение: „Обездвиженность — болезнь цивилизации“. Это вызвано гаджетами, интернетом. Мы решаем эту проблему. Создаем продукты на основе дополненной реальности, где дети обучаются в движении. Так они и осваивают дошкольную и школьную программы, и остаются физически здоровыми», — рассказал Дмитрий Андреев.

Работа организована на базе развивающего центра будущего, где она ведется вместе с психологами, логопедами в сотрудничестве с министерством образования Челябинской области и региональным Минсоцем.

Добавим, 14 февраля в Государственной думе РФ пройдет заседание рабочей группы по детской безопасности и защите прав обучающихся и педагогов. Первый заместитель председателя комитета по просвещению Яна Лантратова пригласила спикеров из Челябинской области выступить на нем и поделиться передовым опытом создания безопасной цифровой среды.