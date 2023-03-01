Детальную схему работы будущих очистных сооружений показали главе Челябинска Наталье Котовой

От неприятного запаха на въезде в город избавятся к маю 2024 года

На городских очистных сооружениях, расположенных в Металлургическом районе Челябинска, ведутся активные работы по реконструкции объекта. После завершения работ челябинцы и гости города больше не будут чувствовать зловонный запах канализации на въезде со стороны Екатеринбурга. Работы, которые проводят на территории очистных, в среду, 1 марта, проинспектировала мэр Челябинска Наталья Котова. О том, как решают многолетнюю проблему областного центра, — в материале ИА «Первое областное».

Челябинские очистные сооружения не обновляли с 1992 года, а нынешняя реконструкция — это фактически постройка новых зданий и полное перевооружение некоторых нынешних сооружений. Все работы разделены на несколько этапов. Самым важным с точки зрения избавления от аммиачного запаха является первый этап, когда стоки будут проходить механическую очистку. Для этого подрядчик из АО «Ротек» возводит здания, где разместят соответствующее оборудование.





«На сегодняшний день мы производим работы по устройству объекта, который подразделяется на четыре подобъекта: приемная камера, здание решеток и две песколовки. Запах не будет распространяться за счет того, что сам процесс очистки стоков будет проводиться закрытым способом. Далее стоки попадут в здание решеток, где их очистят от крупных механических отложений, а потом в песколовку», — рассказывает представитель подрядчика.

Когда реконструкция завершится полностью, примерная схема работы очистных будет следующей: после механической очистки, где стоки прогонят через решетки и песколовки, вода отправится на биологический этап очистки. Воду избавят от сырого осадка в первичном отстойнике, после чего стоки попадут в аэротенк и вторичный отстойник, где от воды отделится избыточный активный ил (он-то и является основным источником характерного «аромата»). Сырой осадок и ил отправятся в резервуар и цех механического обезвоживания. Высушенный осадок, как и отходы с песком, оставшиеся после первого этапа, затем вывезут на полигон ТБО.





Вода без осадков, песка и мусора поступит в здание блока доочистки, где установят специальные фильтры. Только после этого стоки отправят на станцию ультрафиолетового обеззараживания и, наконец, сбросят в реку Миасс. Работы обойдутся бюджету в полтора миллиарда рублей.

«В первую очередь мы должны улучшить качество воздуха, а также повысить качество сточных вод. Здесь находится почти 37 гектаров иловых полей, и нам нужно от них избавляться. В настоящий момент заключен контракт с АО „Ротек“, срок реализации — май 2024 года. Проведены земляные работы, в будущих трех зданиях установлены железобетонные конструкции, и все готовится к тому, чтобы их забетонировать. Нам необходимо подготовить внутреннюю часть и подземные коммуникации, которые будут их связывать между собой. Эта часть работы — самая трудоемкая», — заявила во время визита Наталья Котова.





Градоначальница дала оценку работе подрядчика: все выполняется качественно и в срок. На данный момент на объекте работают 50 человек. Им предстоит провести подготовку к тому, чтобы весной уже можно было завозить оборудование и строить короба зданий. По словам главы города, решить эту многолетнюю проблему было бы невозможно без поддержки губернатора Алексея Текслера.

«Весной мы начнем строительство еще одного объекта четвертого этапа. Приступим к земляным работам, а затем стартует непосредственно строительство. Будет более тщательная очистка сточных вод, в том числе с помощью центрифуг, которые на конечном этапе будут максимально собирать все отложения, которые образуются в результате поступления различных веществ в канализацию», — резюмировала мэр.

Чуть больше года назад по инициативе губернатора Алексея Текслера было принято решение о масштабной реконструкции очистных сооружений. За первые два года власти намерены реализовать самый важный первый этап очистки стоков. Челябинская область стала одним из первых регионов, который обратился в Фонд национального благосостояния за средствами для проведения таких работ. Выделение средств нашем региону было одобрено на федеральном уровне.