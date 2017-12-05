/ Больше десяти трамваев остановили движение в центре Челябинска

Проехать не могут электротранспорт и автомобили.

Электротранспортный коллапс случился на улице Цвиллинга 5 декабря. Там встали трамваи. Рассказали об этом пассажиры, оказавшиеся на проблемном участке дороги. По их словам, движение электротранспорта застопорилось в обе стороны, и от улицы Труда до Карла Маркса скопился уже десяток трамваев.

Трамваи на улице Цвиллинга остановились из-за неисправности путей. Выявлено это в 16:33. Ведутся работы по устранению проблемы. — прокомментировали сайту «Первый областной» в диспетчерской общественного транспорта.

Отметим, что на улице Цвиллинга по направлению к центру образовалась пробка из колесного транспорта. Затор тянется до улицы Карла Маркса. Скорость автомобильного потока не больше 7 километров в час.





