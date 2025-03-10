Десяток ДТП и 8‑балльные пробки: утро понедельника в Челябинске после снегопада

По данным синоптиков, осадки не прекратятся до вечера

Непрекращающийся с вечера воскресенья снегопад и перепад температур осложнили дорожную обстановку утром понедельника, 10 марта, в Челябинске. В результате возникли восьмибалльные пробки и произошло не менее десяти аварий, передает ИА «Первое областное».

Серьезная пробка и три ДТП зафиксированы на Копейском шоссе на участке от улицы Машиностроителей до Рождественского. Около ТРК «Родник» на Труда движение затруднено из-за двух аварий.

ДТП с участием трех авто на плотине заблокировало движение машин сразу по трем улицам: Лыжных Батальонов, Прибрежной и Гостевой. На Университетской Набережной на подъезде к Худякова тоже сильно затруднено движение.

В центре города автомобили также стоят в пробке.

По данным синоптиков, сегодня днем челябинцев ожидают плюсовая температура и снегопад. Вечером похолодает, подтаявший снег застынет. Водителей и пешеходов призывают быть внимательными и осторожными.

Ранее водителей предупредили о непогоде в Челябинской области. По прогнозам, особенно сильный снег пройдет в горных районах региона.