Десятки домов в центре Челябинска остались без электричества

Крупная коммунальная авария в Советском районе произошла утром

Сегодня утром десятки домов остались без электричества в Советском районе Челябинска. Как сообщил 31 января на аппаратном совещании исполняющий обязанности главы района Евгений Петров, ЧП произошло из-за технологического нарушения.

«Нештатная ситуация у нас произошла сегодня в 7:30 утра: был отключен от электроснабжения квартал Свободы — Елькина — Курчатова, практически весь центр района. Произошло технологическое нарушение, отключились сразу 15 трансформаторных подстанций», — доложил чиновник.

По его словам, к восстановительным работам приступили оперативно и на 10 часов утра к электроснабжению уже были подключены 80% потребителей и восстановлена работа 12 подстанций.

Ситуация находится на контроле исполняющего обязанности главы Советского района.