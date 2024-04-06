Десятимиллионный посетитель выставки «Россия» выиграл путешествие в Мурманск

Вместе с супругой Константин Панфилов побывает на атомных ледоколах

Сегодня, 6 апреля, на выставке-форуме «Россия» в Москве приветствовали юбилейного, 10-миллионого посетителя. Им стал житель Ярославля Константин Панфилов. Вместе с супругой Екатериной он стал обладателем сертификата на путешествие в Мурманск. Там семья посетит первое в мире судно с ядерной энергетической установкой и универсальный атомный ледокол, а также познакомится со знаменитой Кольской атомной электростанцией, сообщили в пресс-службе выставки.

«Для нас это абсолютно неожиданно — мы на выставке первый раз, и такой сюрприз. Я очень рад, что так получилось»,— поделился эмоциями Константин Панфилов.

Кроме того, для десятимиллионного посетителя выставки и его супруги проведут обзорный тур по Мурманску и организуют экскурсию в село Териберка. Проживание и перелет для них будут бесплатны.

«Поездка будет очень интересной. 3 декабря этого года исполняется 65 лет со дня поднятия государственного флага на первом в мире атомном ледоколе „Ленин“. Эта дата считается днем рождения атомного ледокольного флота. Победители посетят это историческое судно и действующий ледокол. Им покажут системы управления, штаб морских операций. Я уверен, что такой визит будет не только ярким воспоминанием, но и изменит их жизнь»,— сказал генеральный директор ФГБУ «ГлавСевморпуть» Сергей Зыбко.

Генеральный директор АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“» Наталья Виртуозова считает, что секрет популярности выставки в том, что ее делает вся Россия. Регионы показывают свои достижения и то, чем они гордятся. Атмосфера любви и гордости и привлекает людей со всех уголков страны.

Ежемесячно не проходит и трех недель, как количество посетителей выставки преодолевает миллионную отметку. Например, девятимиллионный победитель был определен 20 марта, восьмимиллионный — 6 марта, а семимиллионный — 22 февраля.

Напомним, выставка-форум «Россия» будет работать до 8 июля.