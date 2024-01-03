Десятилетний мальчик пропал в Челябинске

Ребенок может гулять по городу или греться в подъезде

В Челябинске разыскивают десятилетнего Егора Захарова, который утром 3 января ушел из дома и не вернулся. Информацию о розыске мальчика дает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Егор невысокий для своего возраста — всего 140 сантиметров. Паренек худощавый, у него светло-русые волосы и серо-голубые глаза. На улицу он ушел в темно-синей куртке и таких же штанах, на ногах — черные сапоги, на голове серо-голубая шапка.

Мальчик живет в Курчатовском районе Челябинска. Поисковики просят жителей Курчатовского района проверить подъезды своих домов. Возможно, парень зашел погреться.

«Пройдите пешком с верхнего этажа до первого. Если найдете, не выгоняйте — позвоните по номеру 112 или в отряд по номеру горячей линии 8-800-700-54-52», — замечают поисковики.