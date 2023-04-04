Десятиклассник из Челябинска стал призером Всероссийской олимпиады по астрономии

И заработал бесплатную путевку в вуз

Ученик челябинского физико-математического лицея № 31 Станислав Силантьев вошел в число призеров Всероссийской олимпиады школьников по астрономии, сообщает пресс-служба администрации города.

В олимпиаде принимали участие 200 учеников из 45 регионов страны: 20 школьников получили звание победителей, а еще 87 человек — звание призера.

«Ребята решали задачи об астрономических явлениях, объектах и процессах, работали с фотографиями из космоса и картами»,

— говорят в мэрии.