В олимпиаде принимали участие 200 учеников из 45 регионов страны: 20 школьников получили звание победителей, а еще 87 человек — звание призера.
«Ребята решали задачи об астрономических явлениях, объектах и процессах, работали с фотографиями из космоса и картами», — говорят в мэрии.
Станислав Силантьев учится в десятом классе. Однако уже сейчас он может быть уверенным в том, что без экзаменов поступит в любой вуз страны по направлениям, связанным с астрономией. Пожалуй, это главная привилегия победителей и призеров всероссийской олимпиады.
Между тем в Челябинской области стартовал региональный этап всероссийского конкурса «Учитель года — 2023». Конкурс проходит на базе академического лицея № 95, где работает победитель прошлого года — учитель английского языка Вероника Мушкарина.