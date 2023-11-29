Десять южноуральцев получили премии губернатора в сфере национальной политики

Все они внесли весомый вклад в укрепление дружбы между народами на территории Челябинской области

В среду, 29 ноября, глава Челябинской области Алексей Текслер вручил премии губернатора в сфере государственной национальной политики, сообщает пресс-служба правительства региона.

Лауреатами премии стали десять южноуральцев: Зыйна Бакирова, Максим Балин, Фануза Биккулова, Владимир Гура, Елена Иргашева, Реда Кабирова, Людмила Кокшарова, Андрей Рыбалко, Артур Хасанянов и Наиль Шайдулин. Это руководители религиозных и национально-культурных объединений, представители учреждений культуры и образования, научного сообщества. Все они внесли весомый вклад в укрепление единства российской нации, в сохранение и поддержку этнокультурного и языкового многообразия Челябинской области.

«У вас уникальный опыт в сфере национальной политики. Ваши знания, жизненная мудрость, высокий авторитет особенно востребованы сейчас, в период глобальных политических, экономических и идеологических вызовов», — обратился к участникам церемонии Алексей Текслер.

Также за добросовестный труд, сохранение национальных обычаев и традиций, существенный вклад в укрепление дружбы между народами пятеро южноуральцев были отмечены благодарственными письмами губернатора Челябинской области.