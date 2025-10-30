Десять южноуральцев отмечены премией губернатора за достижения в сфере нацполитики

Вручая награды, глава региона подчеркнул особую значимость работы лауреатов

Алексей Текслер вручил премии губернатора Челябинской области в сфере государственной национальной политики в канун Дня народного единства. Наградами за весомый вклад в укрепление единства российской нации, сохранение и поддержку этнокультурного и языкового многообразия Челябинской области, традиционных духовно-нравственных ценностей, обеспечение межнационального мира и согласия отмечены десять южноуральцев.

Премия вручается в седьмой раз. В 2025 году на награду претендовали 68 человек из 24 муниципалитетов. Губернатор отметил, что соискатели — люди не всегда публичные, но делающие очень большое и важное дело.

«Губернаторская премия в сфере национальной политики призвана отметить и подчеркнуть роль тех людей, кто вносит свой особый вклад в многолетнюю системную работу, направленную на сохранение языка, обычаев, традиционных духовно-нравственных ценностей народов России. Среди лауреатов — общественные и религиозные деятели, представители самодеятельного творчества, научного сообщества, педагоги, преподаватели, журналисты и библиотекари, без чьих усилий также невозможно сбережение нашего культурного кода», — акцентировал глава региона.

Собравшихся также приветствовали митрополит Челябинский и Миасский Алексий и муфтий Челябинской и Курганской областей Ринат Раев, которые высоко оценили заслуги земляков в укреплении этноконфессионального мира и согласия и пожелали им успехов в дальнейшей работе.

Алексей Текслер вручил дипломы 10 лауреатам премии, а также отметил пятерых южноуральцев благодарственными письмами губернатора за личный вклад в укрепление единства российской нации, сохранение и поддержку этнокультурного и языкового многообразия Челябинской области, обеспечение межнационального мира и согласия.

«Сегодня рубежное время для нашей страны, такое в истории происходит. И каждый раз мы выходим сильнее. Мы не просто побеждаем, мы движемся вперед на пути к нашей цели, благополучию наших граждан, сохранению нашей самобытности. И в этой самобытности наша самая большая сила. Многие из вас, наверное, практически все, в первую очередь в рамках своей деятельности, несут слово, а вы знаете, что сегодня слово — это настоящее оружие. И вы так же, как и наши ребята, находитесь на передовой. Поэтому желаю вам, как и всей нашей стране, одной самой важной Победы», — заключил Алексей Текслер.

В завершение церемонии он еще раз поздравил собравшихся с заслуженными наградами и пожелал им сил и крепкого здоровья для дальнейшей совместной деятельности на благо Южного Урала.