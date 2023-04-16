Десять тысяч верующих посетили пасхальные богослужения в храмах Челябинска

Во всех храмах дежурили полицейские

Минувшей ночью в храмах Челябинска прошли пасхальные богослужения, которые посетили свыше 10 тысяч верующих. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Челябинску, полицейские и представители народных дружин обеспечили правопорядок и взяли под охрану все храмы и церкви города.

«В целях обеспечения правопорядка во всех храмах и церквях дежурили сотрудники полиции, представители добровольных народных дружин и казачеств. До проведения религиозных мероприятий все объекты и прилегающая территория были обследованы и взяты под охрану. За безопасностью дорожного движения следили сотрудники полка ДПС ГИБДД. Общественного порядка не допущено»,— рассказали в городской полиции.

Особенно много верующих собралось минувшей ночью в Свято-Симеоновском кафедральном соборе, ведь именно туда к концу богослужения доставили Благодатный огонь из Иерусалима. Прихожане могли зажечь свечи от привезенного огня и унести их с собой.

Кстати, в этом году Благодатный огонь впервые привезли в Челябинск спецрейсом прямо из Иерусалима.