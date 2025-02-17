Десять километров асфальта проложат к нацпарку «Зигальга» к концу года

Там уже начались работы, завезли строительную технику



На дороге, ведущей к входу в национальный парк «Зигальга», начались подготовительные работы. Сейчас туда завозится техника, которая будет участвовать в строительстве.

Сейчас к нацпарку ведет 30-километровая грунтовая дорога. Качество покрытия пока оставляет желать лучшего и часто становится причиной отказа туристов от посещения Зигальги, сообщает пресс-служба нацпарка. К концу 2025 года участок дороги длиной в 10 километров собираются заасфальтировать. К 2028 году завершат строительство 30 километров дороги.

Строительство дороги к национальному парку «Зигальга» в Челябинской области является частью более крупных планов по улучшению инфраструктуры региона. По поводу качества этой дороги жители направляли обращение на прямую линию губернатора Алексея Текслера. Глава региона дал поручение привести дорогу в порядок: на благо жителей и для удобства туристов.