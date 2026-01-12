Десять человек пропали в горах Челябинской области в новогодние праздники

Туристов нашли спасатели и оказали им помощь

В новогодние праздники в южноуральских парках «Таганай» и «Иремель» спасли десять человек. К их поискам привлекли дежурных специалистов Усть-Катавского и Златоустовского отрядов. Туристов приходилось эвакуировать из горно-таежной местности из-за травм, полученных во время пеших и лыжных походов, сообщает пресс-служба поисково-спасательная служба региона.

За длинные выходные через спасательные посты прошли более 1700 человек, в их числе — 171 ребенок. Среди туристов, приехавших покорять южноуральские горы, были жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов.

Специалисты призывают тщательно готовиться к походам: изучать маршрут и прогноз погоды, иметь надежное снаряжение и средства связи.

Напомним, нацпарк «Таганай» за новогодние праздники посетили около 30 тысяч туристов. А чтобы взойти на Черную скалу, туристы выстраивались в очередь.