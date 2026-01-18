Десять авиамаршрутов в Челябинск и Магнитогорск получат субсидии в 2026 году

Затраты авиакомпаниям компенсируют Челябинская область и другие регионы

Власти Челябинской области и других регионов частично компенсируют затраты на авиарейсы из Челябинска и Магнитогорска, а также до Челябинска из ряда российских городов в 2026 году. Это позволит снизить стоимость билетов и сделать авиаперелеты доступными. Список таких маршрутов опубликован на сайте Росавиации.

Один из субсидируемых маршрутов — Челябинск — Калининград. В 2026 году в этом направлении будет выполнено 50 парных рейсов — по одному в неделю. Выполнять их будет авиакомпания «Смартавиа». Софинансирование Челябинской областью составит 50%.

Также предусмотрен субсидируемый маршрут Челябинск — Ханты-Мансийск. В этом направлении запланировано 104 рейса — по два в неделю.

В Челябинск запланированы рейсы из Красноярска, Казани, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Новосибирска и Сургута с частотой от двух до семи раз в неделю.

Из Магнитогорска предусмотрены рейсы в Минеральные Воды и Сочи — 77 и 43 парных рейса соответственно.

Отмечается, что одной из целей субсидируемых маршрутов является развитие внутреннего туризма.