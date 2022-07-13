Дерматовенеролог назвала причину сыпи после купания в озере Тургояк

Южноуральцы второй год подряд жалуются на зуд и красные пятна по телу

Жители Челябинской области уже второй год подряд жалуются на сыпь, которая появляется после купания в одном из чистейших водоемов региона — озере Тургояк. Возможные причины недомогания назвала врач Челябинского областного кожно-венерологического диспансера (ЧОККВД) кандидат медицинских наук Инна Семенова.

По словам доктора, летом к медикам довольно часто обращаются пациенты с высыпаниями на теле, которые появились после купания в водоемах. Сыпь, как правило, появляется по двум причинам.

«Озера имеют стоячую воду, а в стоячей воде часто заводятся паразиты, которые могут попасть на кожу человека. В этом случае речь идет о „зуде купальщиков“. Медикам он известен под названием церкариоз или шистосоматидный дерматит»,

— говорит Инна Семенова.

Переносчиком этого заболевания являются водоплавающие птицы: они откладывают личинки в воду. Потом личинки внедряются в кожу человека и на теле купальщика появляются яркие красные зудящие папулы. Как правило, они появляются на следующий день после купания, но могут возникнуть и в тот же день.

«Человек не является переносчиком данного заболевания, поэтому личинки погибают прямо в коже. При своей гибели они вызывают воспалительную реакцию. Заболевание проходит практически самостоятельно, но можно обратиться к доктору, и он назначит лечебные препараты»,

— говорит Инна Семенова.

Второй причиной покраснения кожи и зуда является аллергия. При контакте с водорослями у человека может возникнуть аллергический дерматит. Он проявляется покраснением и отечностью кожи, зудом. При аллергии медики также назначают лечебные препараты: антигистаминные, против зуда и противовоспалительные.

«Серьезной опасности ни одно, ни другое заболевание не представляют. При правильно поставленном диагнозе и правильно назначенном лечении все симптомы проходят в течение 10—14 дней»,

— поясняет доктор.