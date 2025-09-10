Деревянные фигурки из Челябинской области победили в конкурсе «Родная игрушка»

Проект-победитель запустят в производство и растиражируют по всей стране

9 сентября в Национальном центре «Россия» подвели итоги Всероссийского конкурса «Родная игрушка». Финал прошел в формате масштабного Фестиваля детства, который объединил детей, родителей, педагогов и авторов проектов со всей страны.

Дидактический макет «Подворье народов России. Русское подворье» из Челябинской области стал победителем в номинации «Сюжетно-образная игрушка», сообщает сайт правительства Челябинской области.

Макет знакомит детей с традиционным укладом русской деревни, включая миниатюрную избу, печь, колодец и фигурки семьи с домашними животными. Это помогает детям понять семейные ценности, взаимопомощь и уважение к труду.

Создатели макета, команда детского сада № 371 под руководством Юлии Леер, получили возможность реализовать свои идеи. Победителей конкурса ждет запуск производства и распространение их разработок. Первые тиражи игрушек будут выпущены при поддержке технологических партнеров. Вскоре они появятся на прилавках магазинов и в детских учреждениях по всей России.