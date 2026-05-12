Деревья под Саткой покрылись «гнездами» с гусеницами

Из коконов вскоре появятся разные виды бабочек

На берегу реки Малая Сатка черемуха сплошь покрыта коконами, внутри которых копошатся десятки личинок, сообщает сайт ГТРК «Южный Урал».

Как рассказала экскурсовод и член Русского географического общества Юлия Маркова, пораженная территория довольно обширна. В некоторых местах гнездами покрыты вообще все деревья — выглядит жутковато.

Вскоре гусеницы превратятся в разные виды бабочек — например златогузку, боярышницу или непарного шелкопряда.

Сейчас гусеницы в активной стадии развития. После они окуклятся и на свет появится новое поколение бабочек. Для человека эти «гнезда» не опасны, но деревьям такой сосед может принести серьезный вред. Например, непарный шелкопряд за короткое время может уничтожить целые участки зеленых насаждений.