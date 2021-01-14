Жители деревень в Челябинской области бьют рекорды по скачанному из интернета трафику

По программе устранения цифрового неравенства бесплатный Wi-Fi проводят в села с населением от 250 человек

В Челябинской области выявлены самые «активные» села — пользователи бесплатной сети Wi-Fi от компании «Ростелеком» по итогам декабря 2020 года. Такие точки доступа установлены в деревнях с населением от 250 до 500 человек.

Специалисты компании определили пятерку лидеров по потреблению интернет-трафика. Первое место забрал себе поселок Муравейник в Агаповском районе с населением 285 жителей. За месяц жители «выкачали» 1,66 терабайта — что эквивалентно 350 скачанным фильмам в отличном качестве. Следом за Муравейником расположился поселок Лесной в Уйском районе. Совокупность трафика, потребленного его жителями, составила 1,63 ТБ. Бронзу взяли жители деревни Казбаево из Чебаркульского района — 1,46 ТБ. Также в пятерке лидеров оказались села Слава в Красноармейском районе и Правда в Варненском.

«В целом 1 700 жителей Агаповского, Варненского, Красноармейского, Уйского и Чебаркульского районов области скачали в последнем месяце уходящего года около 7 ТБ информации», — сообщили в «Ростелекоме».

Отмечается, что бесплатные точки доступа Wi-Fi в малонаселенных селах появляются благодаря программе по устранению цифрового неравенства (УЦН), которая работает с 2015 года. Для того чтобы у жителей отдаленных территорий Южного Урала появилась эта услуга, компания «Ростелеком» за счет собственных средств построила порядка трех тысяч километров оптики в 30 районах области.

«Установка точек Wi-Fi-доступа обязательно согласовывается с администрациями муниципалитетов, ведь от этого зависит ее востребованность у жителей. Обычно точка доступа располагается вблизи социально значимых объектов — школ, сельских клубов, детских садов, библиотек», — рассказал технический директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Игорь Петрухин.

К слову, на Урале уже установлено около 1 000 точек доступа к бесплатному интернету в малых населенных пунктах. Всего же по программе УЦН точки Wi-Fi будут установлены почти в 14 тысячах населенных пунктов по всей стране.