Депутаты ЗСО раздали челябинцам тысячу ленточек с триколором

Так областные парламентарии отметили День Государственного флага России

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области и представители Молодежной палаты в День Флага РФ вышли на пешеходную улицу Кировка и подарили горожанам около тысячи ленточек с российским триколором, передает корреспондент Первого областного информагентства.



В акции приняли участие депутаты Сергей Буяков, Евгений Илле и Дмитрий Клеутин. Парламентарии дарили символизирующие национальный флаг ленточки детям, молодым мамам, пенсионерам. Всего челябинцы из рук депутатов получили около тысячи ленточек. Раздача символов флага в день государственного праздника — уже традиция. Депутаты разных фракций проводят эту акцию уже несколько лет подряд.

«Значимость российского флага и в целом государственной символики сложно переоценить, особенно в современной политической ситуации. С трехцветным флагом связаны героические страницы прошлого и настоящего нашего Отечества, надежда на его достойное будущее. Мы хотим, чтобы сердца южноуральцев были наполнены чувством гордости за нашу великую страну, за ее героическое прошлое, богатую культуру и за ее символ — государственный флаг», — прокомментировал итоги акции председатель комитета Законодательного собрания по социальной политике Сергей Буяков.

Депутаты в своем начинании оказались не одиноки: параллельно с их акцией аналогичная проходила в Арт-сквере и на набережной Миасса. Здесь триколор горожанам дарили волонтеры.

Напомним, День Государственного флага отмечается в России с 1994 года. Накануне праздника в Челябинске прошел посвященный ему концерт оркестров Росгвардии.