Депутаты ЗСО Челябинской области займутся вопросом школьного питания

При комитете Заксобрания по соцполитике будет создана профильная рабочая группа

Депутаты комитетов по соцполитике и бюджету ЗСО Челябинской области намерены заняться вопросом индексации бюджетных субсидий на питание детей из малообеспеченных семей. Как передает корреспондент Первого областного информагентства, эту и другие проблемы организации школьного питания парламентарии будут изучать в составе профильной рабочей группы. Сегодня, 21 февраля, группу поручил сформировать председатель Заксобрания Александр Лазарев.



Поводом для создания группы стал доклад руководителя региональной Контрольно-счетной палаты Алексея Лошкина на совместном заседании «социального» и «бюджетного» комитетов. Аудиторы КСП в 2021 году проверяли созданную во исполнение поручения президента РФ систему горячего питания для учеников младших классов.

По словам Алексея Лошкина, в целом нареканий к организации питания младшеклассников и детей из малообеспеченных семей у сотрудников КСП не нашлось.

«В Челябинской области действуют 822 образовательных учреждения, где учатся, по данным на 1 января 2021 года, 184 тысячи школьников младших классов, детей из малообеспеченных семей — 55 тысяч. За 2020-й и первую половину 2021 года на их питание из бюджетов всех уровней было направлено 2,873 миллиарда рублей. Правительство области все обязательства выполнило, муниципалитеты полученные средства использовали по назначению», — рассказал Алексей Лошкин.

Однако проверка КСП выявила и ряд системных проблем. Так, выяснилось, что объемы субсидий из областного бюджета на питание детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья определяются, исходя из норматива 6,22 рубля на ребенка в день.

«Норматив разработан в 2003 году, он экономически не обоснован и должен быть актуализирован. Муниципалитеты участвуют в софинансировании, только если имеют такую возможность», — отметил глава Контрольно-счетной палаты.

Лошкин назвал еще несколько проблем, например, невозможность регулирования наценки, устанавливаемой на свои услуги предприятиями общепита, работающими со школами.

Депутатов особенно взволновал вопрос бюджетных субсидий. По словам председателя комитета по соцполитике Сергея Буякова, в учреждениях профессионального среднего образования норма индексировалась последний раз в 2014 году и составляет 16,61 рубля. Депутат Валерий Колокольцев уточнил, что общепиту в принципе невыгодно связываться с школьным питанием. В практике парламентария были случаи, когда, чтобы школы не остались без горячего, требовалось личное вмешательство глав муниципалитетов.

Как заявил Александр Лазарев, прежде чем выходить с инициативой об индексации нормативов питания или любой другой, необходимо тщательно просчитать все нюансы: какое именно питание необходимо какой группе школьников, как зависит стоимость от логистики и даже наличия в муниципалитетах подготовленных поварских кадров и так далее. В итоге депутаты решили создать рабочую группу, в которую будут заодно привлечены специалисты министерства образования области и Контрольно-счетной палаты.

Напомним, ранее корреспонденты Первого областного информагентства рассказывали, как организовано бесплатное питание для младших классов в крупнейшей школе Южного Урала — челябинском ОЦ № 5.