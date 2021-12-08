Депутаты Заксобрания раскритиковали состояние контейнерных площадок в Челябинске

Парламентарии обсудили основные жалобы горожан

В Законодательном Собрании Челябинской области депутаты сравнили состояние контейнерных площадок в нескольких городах области и пришли к выводу, что Челябинску есть к чему стремиться. Парламентарии провели совещание по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами в областном центре, сообщает пресс-служба регионального ЗСО.

Депутаты комитетов по экологии и по строительной политике и ЖКХ встретились с представителями городской администрации, ГЖИ, главами районов города, руководством УК «Созвездие» и ООО «ЦКС». На совещании обсудили темпы создания мусорных площадок в частном секторе и многоквартирных домах, соблюдение графика вывоза с площадок ТКО, выполнения ООО «Центр коммунального сервиса» и управляющими компаниями своих обязанностей.

Первый заместитель председателя комитета Заксобрания по строительной политике и ЖКХ Александр Мотовилов сообщил, что основным результатом реформы по обращению с ТКО должны быть чистые контейнерные площадки, отсутствие обоснованных жалоб граждан по уборке мусора.

«В ходе подготовки к совещанию Александр Мотовилов посетил несколько муниципалитетов, собрал фотоматериалы, наглядно иллюстрирующие состояние контейнерных площадок. Так, в Увельском районе и Южноуральске контейнерные площадки находятся в хорошем виде, а вот Челябинску есть к чему стремиться — в городе еще много мест сбора мусора в ненадлежащем состоянии», — сообщает пресс-служба ЗСО.

На совещании предложили представителям бизнеса подключиться к обустройству контейнерных площадок в рамках социальной ответственности.

Кроме того большая часть поступающих в областной парламент жалоб связана с несвоевременным вывозом ТКО из контейнеров и коробов, нерегулярным или недостаточно частым вывозом крупногабаритного мусора, отсутствием контроля за использованием коммерческими организациями контейнерных площадок, закрепленных за МКД, и ряд других.

В Заксобрании напомнили, что совещания по вопросам обращения с ТБО проходят по каждому кластеру региона.