Депутаты Заксобрания Челябинской области проверили цены на продукты

Парламентарии прошлись по крупным торговым сетям регионального центра

Цены на продукты первой необходимости проверили депутаты Законодательного Собрания Челябинской области. Сергей Буяков и Анатолий Еремин провели рейды по крупным торговым сетям Челябинска. Больше всего, по мнению парламентариев, подорожали крупы, сообщает пресс-служба Заксобрания.

Координатор проекта «Народный контроль» Сергей Буяков и заместитель председателя ЗСО Анатолий Еремин проверили цены на продукты первой необходимости по поручению председателя Заксобрания Челябинской области Александра Лазарева. Цель проверки — проанализировать стоимость и наличие этих продуктов на прилавках магазинов.

Они отметили рост цен на сахар и гречневую крупу, макаронные и хлебобулочные изделия, молочные продукты и овощи.

«Сегодня мы проводим мониторинг по запросу жителей Южного Урала, в том числе много обращений поступает через социальные сети по поводу необоснованного роста цен и недостаточного количества товаров первой необходимости. Действительно, рост цен присутствует, но он незначительный, больше всего подорожали крупы. Кроме того, мы увидели, что не везде есть сахар. Мониторинг продуктов питания и цен на них обязательно продолжим», — прокомментировал итоги рейда председатель комитета по социальной политике Сергей Буяков.

Он отметил, что депутаты призывают отечественных производителей, в первую очередь местных, в это непростое время не повышать беспричинно цены. «Народные контролеры» направят документы о завышении цен надзорным ведомствам и контролирующим органам.