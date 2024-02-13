Депутаты Заксобрания Челябинской области пополнили регистр доноров костного мозга

В будущем они смогут спасти жизнь человеку с тяжелым заболеванием

Председатель Законодательного собрания Челябинской области Олег Гербер и председатель комитета по экономической политике и предпринимательству ЗСО Евгений Илле сдали кровь, чтобы войти в Федеральный регистр доноров стволовых клеток. Об этом во вторник, 13 февраля, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

«Сегодня важно расширять Регистр доноров костного мозга. Это позволит быстрее находить доноров-добровольцев по всей стране, что крайне важно для лечения редких заболеваний, когда нельзя терять ни минуты. Мы, не раздумывая, решили поддержать эту нужную и необходимую акцию. Убежден, что нашему примеру последуют другие коллеги-депутаты», — заявил Олег Гербер.

Напомним, сегодня донорство костного мозга остается последним шансом на спасение человека при таких тяжелых заболеваниях, как лейкемия, лимфомы, другие заболевания крови и некоторые генетические нарушения.

Костный мозг представляет собой жидкую субстанцию, которая находится в костях человека. Но у доноров забирают не сам костный мозг, а кроветворные клетки из венозной крови. Чтобы войти в регистр доноров, вообще достаточно просто сдать кровь.

Вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга можно на Станции переливания крови Челябинской области. Для этого необходимо заполнить анкету на портале «Госуслуги».

Ранее челябинка Кристина Кочуковская рассказала ИА «Первое областное», как стала донором костного мозга и почему помогла своему «генетическому двойнику».

