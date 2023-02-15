Депутаты Заксобрания Челябинской области передали чебаркульским танкистам два внедорожника

Подарок будет использован в зоне специальной военной операции

Руководство Законодательного собрания Челябинской области посетило расположение 90-й танковой дивизии в Чебаркуле. Депутаты передали танкистам два автомобиля повышенной проходимости и три тысячи походных газовых баллонов, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе ЗСО.



В гости к чебаркульским танкистам приехали председатель ЗСО Александр Лазарев, депутаты Павел Киселев, Анатолий Брагин, Евгений Илле, Александр Мотовилов. Подарок — внедорожники и грузовик с газовыми баллонами — принял и. о. командира дивизии подполковник Евгений Баюра.

«По инициативе губернатора Алексея Леонидовича Текслера и депутатов фракции „Единая Россия“ было принято решение о приобретении необходимой техники для танковой дивизии нашего региона. Мы регулярно взаимодействуем с военными и оказываем им помощь. В преддверии 23 Февраля решили сделать подарок для наших бойцов. По их просьбе были приобретены два автомобиля повышенной проходимости и газовые баллоны для приготовления пищи в полевых условиях», — прокомментировал Александр Лазарев.

По словам подполковника Баюры, груз и транспорт будут доставлены в воюющие подразделения уже на этой неделе.

Напомним, руководство Челябинской области на постоянной основе помогает воинским частям региона, принимающим участие в спецоперации. Как ранее рассказывал губернатор Алексей Текслер, в числе этих подразделений, кроме танковой дивизии, — военные летчики Шагольской авиабазы, 23-й отряд спецназа Росгвардии, «именные» батальоны Челябинской области «Южный Урал» и «Южноуралец». Помощь также получала 55-я мотострелковая бригада, где служат много мобилизованных жителей региона.