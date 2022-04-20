Депутаты Законодательного собрания Челябинской области и их супруги отчитались о своих доходах за 2021 год. По данным регионального ЗСО, за прошедшие 12 месяцев больше всех заработал президент ООО «Управляющая компания ЮГК» Константин Струков, его доход составил более 5 миллиардов рублей. Наименьший годовой доход у директора ООО «Интерполиарт» Максима Романова — 375 тысяч рублей.
Кроме Константина Струкова, в пятерку среди депутатов регионального Заксобрания вошли:
- Директор ООО «Ревентон» Алексей Денисенко — 162 миллиона рублей;
- Гендиректор АО «Торговый дом «БОВИД» Михаил Видгоф — 106 миллионов рублей;
- Гендиректор ПАО «ММК» Павел Шиляев — 94 миллиона рублей;
- Директор по экономике ПАО «ММК» Андрей Еремин — 52 миллиона рублей;
Меньше всего среди депутатов областного Заксобрания, кроме Максима Романова, заработали:
- Руководитель Центра общественного мониторинга и проектов Челябинской области Дамир Утарбеков — 1 миллион 279 тысяч рублей;
- Индивидуальный предприниматель Александр Долгушин — 865 тысяч рублей;
- Руководитель регионального исполнительного комитета регионального отделения «Единой России» Денис Моисеев — 1 миллион 530 тысяч рублей;
- Врач в городской клинической больнице № 8 Владимир Владимирский — 1 миллион 539 тысяч рублей;
Также ранее о своих доходах отчитались челябинские депутаты Госдумы.