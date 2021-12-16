Депутаты Заксобрания Челябинской области одобрили новые выплаты на детей с 2022 года

А узаконить их могут уже 23 декабря

В четверг, 15 декабря, депутаты комитета по социальной политике Законодательного собрания Челябинской области одобрили несколько законопроектов, которые предполагают введение новых региональных выплат для семей с детьми и не только.

Так, профильный комитет поддержал введение ежемесячной денежной выплаты при рождении или усыновлении второго ребенка до года. Предполагается, что пособие, равное половине прожиточного минимума на детей, будут выплачивать с 1 января 2022 года. В следующем году его размер составит 6 тысяч 222 рубля. Получить пособие смогут малоимущие семьи.

Кроме того, депутаты проголосовали за назначение ежемесячной выплаты на детей, страдающих фенилкетонурией. Семьи, в которых воспитываются дети с таким диагнозом, будут получать ежемесячную денежную выплату в размере 5000 рублей на покупку безбелковых и низкобелковых продуктов.

Профильный комитет предлагает Заксобранию области принять оба законопроекта уже 23 декабря в первом и сразу же в третьем чтении.

Таким же образом депутаты одобрили законопроект о снижении страхового стажа, который необходим для получения регионального звания «Ветеран труда». Его предлагают сократить на пять лет. А также — законопроект о ежемесячной выплате опекунам совершеннолетних недееспособных граждан. Ее предлагают выплачивать с 2022 года в размере 5938 рублей и 50 копеек. Оба законопроекта Заксобрание также рассмотрит 23 декабря.