Депутаты в Карталинском районе единогласно приняли отставку мэра

Собрание народных избранников состоялось сегодня, 7 октября.

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Сегодня, 7 октября, состоялось заседание Собрания депутатов Карталинского муниципального района, на котором народные избранники единогласно проголосовали за принятие отставки врио главы Сергея Ломовцева.

«Решение было принято единогласно всеми депутатами Собрания депутатов Карталинского района», — сообщили в администрации муниципалитета.

Напомним, временный градоначальник сложил полномочия 2-го октября, после того, как закрыл наболевший вопрос с отоплением. Из-за отсутствия тепла в ряде поселков Алексей Текслер прервал отпуск Сергея Ломовцева в Краснодарском крае и потребовал решить этот вопрос в кратчайшие сроки.

Временно исполнять обязанности главы будет Галина Синтяева, руководитель Контрольно-счетной палаты Карталинского муниципального района.