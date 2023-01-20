Депутаты Саткинского района хотят ликвидировать поселки Речная и Брусничный

В обоих населенных пунктах отсутствуют жители

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области 26 января рассмотрят проект коллег из Саткинского представительного органа о ликвидации двух населенных пунктов. Как следует из внесенного саткинцами проекта постановления, в поселках Речная и Брусничный по состоянию на 2022 год не осталось зарегистрированных жителей, это и послужит причиной удаления обоих поселков из списка населенных пунктов района.



Саткинское райсобрание депутатов ссылается на региональный закон, согласно которому населенные пункты, где нет зарегистрированных жителей, подлежат исключению из перечня муниципалитетов и административно-территориальных образований региона. Речь идет о поселке Речная (железнодорожная станция), входящем в состав Саткинского городского поселения, и Брусничном (входит в состав Бакальского городского поселения). В обоих случаях населенные пункты не внесены в генпланы, местные власти не располагают данными о земельных участках и жилых зданиях в поселках, по состоянию на 2022 год все жители сняты с регистрационного учета.

Вопрос о формальной ликвидации обезлюдевших населенных пунктов согласован с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, утверждают районные депутаты.

Областной парламент рассмотрит проект на первом в 2023 году пленарном заседании 26 января.