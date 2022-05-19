Депутаты Госдумы предложили возродить пионеров под брендом «Большая перемена»

Закон о создании всероссийского движения детей и молодежи может быть принят в первом чтении уже сегодня

19 мая на пленарном заседании Госдумы РФ будет рассмотрен в первом чтении законопроект об общероссийской организации детей и молодежи «Большая перемена», сообщила на заседании комитета по делам молодежи Нина Останина. Как следует из размещенных на сайте ГД документов, сам законопроект был внесен на рассмотрение тоже сегодня, в день столетия Всесоюзной пионерской организации имени Ленина.



В разработке законопроекта принимали участие два депутата от Челябинской области — Яна Лантратова и Максим Гулин.

«От того, какие ценностные ориентации будут сформированы у детей сегодня, от того, насколько подростки будут готовы к новому типу социальных отношений, зависит в дальнейшем путь развития общества в целом, следовательно, в приоритете развитие успешной социализации детей», — заявляют авторы законопроекта.

В задачи «Большой перемене» предлагается вменить содействие в проведении госполитики в интересах детей и молодежи, участие в воспитании, профориентации, организацию досуга, прививание традиционных российских нравственных ценностей и многое другое. В организацию предлагается принимать всех детей начиная с шести лет. Предполагается, что дополнительных бюджетных расходов принятие закона не потребует. Курировать «Перемену» будет Минпросвещения РФ, полагают авторы.

19 мая вопрос некоммерческих молодежных организаций обсуждается в Госдуме сразу в трех комитетах: по делам молодежи, семьи и просвещения.